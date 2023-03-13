美國矽谷銀行倒閉被接管掀起創投圈與全球金融市的波動，但情況並不嚴重。感覺上最嚴重、影響最大的是中國的媒體，這是近幾年美中關係惡化以來稍稍可以讓中國紓解一下被美國打壓產生怨氣的時刻。矽谷銀行倒閉的原因其實還算單純，其規模相較於雷曼危機或次級房貸風波，其規模與處理的難度相差很大。倒是中國剛在中東外交上大有斬獲，對美國科技具有代表性的矽谷銀行就接著爆雷，在國際聲望上美中形勢大逆轉，讓彆屈了很久的中國總算吐了一口鳥氣。

矽谷銀行在全球排名列第16位，算是一家中等銀行，這次爆雷應該歸咎於管理者經驗不足或是過於輕忽以致操作不當。大環境的原因來自於美聯準會持續升息政策造成美元匯率上升，以及美債收益率大幅上揚與價格下跌。這使得矽谷銀行手中的大量美債資產縮水，而控管現金流的管理階層又不願因此認賠殺出美債來提高流動性，導致銀行流動性不足，在客戶提款未成的消息傳出後，很快形成擠兌風潮。

美聯準會持續升息政策造成美元匯率上升與美債價格下跌，是矽谷銀行流動不足的主因，最後出現擠兌危機。（圖／路透）

矽谷銀行主要是服務於矽谷的科技企業，過去幾年美聯準會實施貨幣寬鬆政策，市場實質利率接近0利率，大量民間浮濫資金湧入創投界，科技公司獲得風險投資公司帶來的大量幾乎是免利息的投資資金。這些年科技界各種新創概念銷融了不少資金，也創造出大量的紙上財富，但許多科技產品投放市場獲益不如預期，在沒有更好的投資標的前，很多科技新創公司便將投資人的資金存入像矽谷銀行這種熟悉科技業資金運作的金融機構。

美國加州聖克拉拉市矽谷銀行總部已於10日被加州監管部門關閉。（圖／中新社）

持有大量現金的矽谷銀行在正常的財務操作上，通常會將大量的資金購入有長期穩定收益、市場流通性佳的美國政府債券。而當美聯會連續升息，例如這次接近0利率一路升到4.75%，長期美債在的市場價格下跌，使得持有大量美債的矽谷銀行手上的債券資產價值跟著下滑，如果這時出售債券，帳面上會形成虧損而影響股價，因此銀行在不出售債券情況下要設法調度資金維持足夠的流動性。可惜在聯準會持續加息的大環境下，各銀行的流動性都呈現緊縮，資金調度不見得每次都會成功，一旦哪次調度失敗且消息外漏，在緊縮的市場氣氛下就容易造成擠兌。一旦走到這一步，再大的銀行都會承受不住。

一般在這種持續升息周期，不只銀行流動性趨緊，客戶營業上需要的現金流也很緊張，矽谷銀行面臨的就是這種情況。升息幅度愈大、升息周期愈長，整個金融市場流動性都會收緊，等情況惡化到一定程度，大家手上現金都不夠，想出售債券或其他流動資產都很困難，就更容易出現因流動性不足而爆雷的現象。

美國財政部、聯準會與聯邦存款保險公司共同發表聲明稱，總部位於紐約的標誌銀行（圖）存在和矽谷銀行類似的系統性風險，已於12日被紐約州監管機構關閉。（圖／ 中新社）

聯準會升息周期已有相當長時間，矽谷銀行的狀況在其他銀行間也很普遍，只是矽谷銀行較早爆雷，如果聯準會持續加息，未來爆雷的銀行很可能會愈來愈多，如果規模快速擴大，形成金融市場連鎖反應式的危機，就會形成金融海嘯。若是聯準會減緩升息腳步，或是稍為放寬貨幣供給，情況就會很快改觀。

不過，放寬貨幣供給會造成物價上漲，如同去過的幾次金融危機一樣，美國會需要大量廉價商品來化解國內物價上漲的壓力。過去廉價商品來源依賴中國，現在與中國關係惡化，又抵制各種商品進口或增加關稅，如果要靠中國緩解物價飆升，與中國的貿易關係必須重新理順，很多關稅與貿易障礙得一一撤除才行。

由於又有第2家小型銀行爆雷被監管，美國總統拜登在白宫發表公開講話安撫民眾與企業界。（圖／路透）

目前美中關係惡化，美國可能不會像上次金融海嘯一樣要求中國擴大投資來彌補流動性不足的現象。這次矽谷銀行倒閉的規模不大，但國際宣傳上卻吃了大虧，中國雖然撈不到實好處，但對內對外的話語權能佔到不少優勢，加上中東外交上的重大突破，至少可以藉此鼓舞士氣加速提振經濟復蘇的信心。