高盛在報告中指出，儘管美國政府迅速採取行動，確保矽谷銀行存款外流不至於演變成流動性危機，但由於該銀行倒閉已經引發外界對於銀行體系的擔憂，因此該投行不再預期Fed在本月22日會議上將繼續調高利率。然而在矽谷銀行風波爆發前，原本高盛預測Fed在3月將升息1碼。

該投行還提到，3月過後的Fed利率路徑也存在高度的不確定性。但目前它還是維持Fed在5、6與7月各自升息1碼的預測不變，並指稱Fed的終端利率將升至5.25％到5.5％。

此外期貨市場也出現明顯改變，根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易員目前押注3月升息1碼的機率升至80.4％，不過升息兩碼的押注則已大幅降低。

另外美國矽谷銀行暴雷危機也擴散到歐洲市場。雖然外界普遍預測歐洲央行（ECB）本周將調升利率兩碼，但投資人針對該央行未來進一步激進升息的預期已經下滑。期貨市場現今預測ECB存款利率的頂點將逼近3.5％，低於上周預期的4％左右。目前該基準利率為2.5％。

投資人除了屏息關注矽谷銀行倒閉風暴是否會擴大成系統性風險外，美國周二發布的CPI也將牽動Fed日後的升息步伐。市場預測2月CPI年增6％，將比1月的6.4％減緩。扣除食品和能源成本的核心CPI，也將從1月的5.6％略降至5.5％。不過假若通膨持續居高不下或是升幅高出預期，外界並不排除Fed還是有可能重返大幅升息的路徑。