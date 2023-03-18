儘管獲11家金融巨頭聯手救援注資300億美元，第一共和銀行17日股價仍重摔近33％，顯見投資人信心尚未恢復，美股大盤即在銀行股帶頭下殺收低。

周五道瓊指數收跌384.57點或1.19％，報31,861.98點。標普500指數終場跌1.1％，收在 3,916.64點。那斯達克指數收跌0.74％，以11,630.51點作收。標指的11大類股盡墨收跌。

不過本周靠科技股撐盤，標指和那指周線仍收紅，分別漲1.43％、4.41％，科技股為主的那指更創1月13日來最佳單周表現。惟道指周線收跌0.15％。

矽谷銀行、瑞士信貸等銀行接連爆雷，加深市場對經濟前景的悲觀情緒，加上對Fed放緩升息的預期升高，避險資產黃金近來漲勢凌厲。

周五倫敦現貨金價飆漲2.8％，來到每盎司1,971.95美元，觸及去年4月來新高，周漲約5.6％，是3年來最大單周漲幅。

展望下周，投資人最關注的莫過於Fed在21、22日召開的例會。本周歐美刮起的銀行風暴震驚全球，市場人士議論Fed是否照升息不誤。

從本周美債殖利率遽跌來看，反映投資人押注Fed將放緩升息力道，以免加劇銀行倒閉潮帶來的經濟隱憂。

根據芝商所FedWatch工具所顯示，Fed下周升息1碼的機率有60.5％，暫停升息的機率近4成（39.5％）。

野村控股跨資產總體策略執行董事麥克艾利格特（Charlie McElligott）指出，雖說銀行危機引發經濟衰退疑慮，但「利率動向對當前的股市有利」。