演員張哲豪在去年五月遭健身教練芭奈控訴性騷擾，風波後也重創演藝事業，去年他把僅剩的存款投入創作的短片《拉普拉斯惡魔》中，這也讓他存款歸零，連房租都差點付不出來，今年農曆過年後他當起快遞員，每天接單、跑單，他給自己設下每天都要接滿十個訂單的目標，常常送貨到深夜才能休息，下班後再到咖啡廳編寫劇本，不過他也坦言，雖然快遞工作可以打平房租、水電等基本生活開銷，但仍無法存錢。

直到去年在比賽中拿獎的短片獎金今年三月入帳後，才稍微讓他鬆了一口氣，張哲豪感嘆：「暫時不用天天從早上跑快遞到深夜。」他也將快遞工作中遇到的奇事寫進劇本中，「這份兼職讓我幫助到很多有急需的人，也遇見許多不同的人事物，使我寫劇本時得到許多靈感，有時劇本卡關的地方，隔天跑單之後就想到idea了。」

張哲豪將存款投入創作的短片《拉普拉斯惡魔》中，讓他生活一度陷入困境，好在參加比賽得獎，獎金也緩解經濟壓力。（圖／張哲豪提供）

「我記得有一單是客戶訂購有機蔬菜，送件地址在陽明山，我想說可以一邊送菜一邊看風景還挺愜意的，結果一接下，突然變天，我又忘了帶雨衣，只好頂著風雨騎上山，經過一番波折，最後把菜送達客戶的陽明山別墅院內，心裡覺得很踏實，就像拍完一場艱難的戲一樣。」他回憶：「另外還有一位小姐深夜經痛，請我去藥局幫她買止痛藥跟熱敷袋，但她當時給的藥局地址，很不巧已經打烊了，我趕緊替她搜尋附近還有營業的藥局，最後也順利達成任務。」

他甚至遇到現場要求電話連線的客戶，他需要聽從對方指示尋找門外的機關，最後從三個變電箱裡找出藏匿在裡面的遙控器，原來是客戶忘了關燈，關燈後還要從內部按下鐵捲門，再趕緊從門縫下鑽出來，讓他笑喊：「感覺很像在解遊戲裡的支線任務。」

和瑭霏合作的作品《偷心》播出延宕一年，預計今年投遞影展。（圖／張哲豪提供）

張哲豪近期積極回歸演員身份，談及未來規劃他說：「目前還是以演員為主，編劇的話還是會希望自己能下去演，因為是自己的創作，就會更想投入到劇本裡的角色裡。我會持續在自編自演的這條路上，雖然會很辛苦，但得到的快樂與成就也是加倍的，為此我很感激那些願意找我寫本兼演出的團隊夥伴們，因為有他們的信任與支持，我才能繼續堅持下去。」

他說，已經拍攝完成的作品《偷心》希望做到最好，因此重新後製，預計今年投遞各大影展，手上正在寫的劇本雖然不能暴雷劇情，但他透露：「但可以說是親情結合警匪的類型片，目前團隊已經找齊，就差我完成劇本，所以我也更要加倍努力，希望這個案子可以順利通過。」

當快遞兩個月的張哲豪，將遇到的奇事轉為寫劇本的靈感。（圖／焦正德攝）

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