台中市豐原高中發生學生疑不堪校內共7名師長、教官的不當管教輕生，昨天深夜校事會議結果出2名教官及1名學創人員並無不當管教情事，外界關心3人是否會立即返回原崗位？台中市教育局長蔣偉民今天表示，本案7人因可能被霸凌調查小組納入調查，在案件落幕前暫時不會回學校任職。

審議調查小組報告，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，造成該生身心傷害的情事，依各該身分移送考核會或依法組成之相關委員會做行政議處；至於教官兼生輔組長與另1名教官及1名學創人員，並無不當管教情事。

教育局說明，此案發生後教育局曾數度要求學校盡速調查以釐清真相，學校延誤至3月10組成調查小組啟動調查，為加速調查3月24日將相關人員調離現職，之後收到檢舉霸凌的事件，因此針對霸凌的部分組成調查小組3月25日啟動調查。

蔣偉民說，涉不當管教與涉霸凌為不同事由，兩項調查不違背，霸凌調查小組也會參酌校事會議調查報告重新審視。3位無涉不當管教人員是否回學校，需衡酌霸凌調查小組是否有將這三位教官列入訪談對象或排除，待確認後才會讓他們返回學校，預計3人皆會被列入調查，因此本案7人加上校長目前暫時皆不會回到學校。

蔣偉民說，教育局決議將校長調離現職，主因是校長在處理這件事的時間及處理協調上有所疏失或延誤，教育局會依據校事會議相關報告，參酌延誤的各項狀況，將校長提成績考核委員會作相關議處。

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