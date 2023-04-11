國內出現嚴重缺蛋，現在豬肉價格又飆漲，國民黨立委洪孟楷痛批，想問民進黨政府，尤其是農委會主委陳吉仲責無旁貸，雞蛋沒有良好控管，豬肉每公斤又要飆破百元，跟過去平均價格漲2至3成，何時能回穩？還是就回不去了呢？有什麼政策能讓豬肉回穩？

國民黨立委洪孟楷痛批，想問民進黨政府，尤其是農委會主委陳吉仲責無旁貸。（本報資料照片）

洪孟楷批評，過去沒有超前部署，放任豬肉價格持續飆漲，小吃店也都蠢蠢欲動，行政院長陳建仁要不要向國人因為沒有控管好放任豬肉價格飆漲好好道歉。

另外，洪孟楷提到，一直好奇陳建仁上任後，鮮少在鏡頭上表達主張決策，很多時候都是副院長鄭文燦所提出，連蔡英文總統訪友邦，跟國外視訊連線，台灣這方竟然是鄭文燦陪同顧立雄。

洪孟楷質疑，到底正副院長如何分工，不要像外界所說，地下權力是副院長一手掌握，這樣代表毀憲亂紀了，陳建仁應該要向國人說明，什麼決策是你做的，而且要為所有決策負責。

他提到，包含農委會主委任命，內閣改組時大家都覺得陳吉仲不適任，陳建仁卻一意孤行，還認為陳吉仲是合適人選，陳建仁要不要公開說明交代清楚。