位於鼓山區的內惟埤是美術館景觀生態的核心，原為清朝康熙年間，為了便利農田灌溉所闢建的埤塘，現因受天候及地下水位影響，導致旱季時有水位下降影響生態等情形，為恢復歷史水路脈絡及改善內惟埤水源不足問題，水利局推動內惟埤補助水源計畫，籌措1,800萬，引用灌溉剩餘水，埋設2.4公里管線及3座加壓站，預計今年8月完工。

內惟埤為美術館景觀生態核心，因受天候及地下水位影響，導致旱季時有水位下降影響生態等情形。（高雄市水利局提供）

水利局說明，內惟埤早期上游水源來自高屏溪，藉由洲仔洋圳流至蓮池潭，再由蓮池潭以前鋒圳、龜頭涵圳、三圳等與內惟埤相連。80年代完成美術館區、湖區、雕塑園區、生態公園、兒童美術館、當代藝術實驗空間，讓內惟埤蛻變為兼具景觀、生態與藝術特質的空間。

內惟埤隨著都市的開發，原有歷史圳路早已被截斷，水利局藉由本次辦理內惟埤水源補注工程，恢復內惟埤的歷史圳路脈絡，將蓮池潭池水體透過地下管路引流至內惟埤，工程已於112年3月開工，完成後除了復原歷史圳路意象外，亦可改善現有美術館內惟埤旱季水源不足問題。