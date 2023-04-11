近1年來電商通路大打書籍折扣戰，出版業日前發起籲請政府「圖書折扣秩序制」立法連署，11日立委陳培瑜等邀集產、官、學以及讀者四方代表舉辦公聽會，文化部政務次長李靜慧回應，對於業界要求立法文化部將採「正面回應」，也會精進現有輔助舉措。

大塊文化董事長郝明義表示，出版業者也知道在數位時代，並不是呼籲圖書訂價統一立法，讀者就會重新出現，而是希望能夠為2007年以來愈打愈低扣促銷戰止血，台灣從新書上市就陷入79折、66折，不限時不限品種的促銷戰，「已不能說是市場通路惡性競爭，而是產生了在折扣上競爭的機制」。

獨立出版聯盟代表劉定綱指出，出版產業要拿捏合理的利潤和出版的公共性，電商平台折扣戰方式可能會同時摧毀天秤兩端，並提出應加強出版社的議價權，否則在現行出版市場確實發生出版社主張書籍的最低折扣，卻被通路下架的案例。

中華民國圖書發行協進會理事長李在星，提出日前針對會員做出的問卷統計，指出有88.5％圖書供應商共識為圖書應有折扣，46％認為折扣應比照現行普遍的79折，為最大宗，此外，統計50％以上希望新書3個月內不折扣，27％支持新書半年不折扣。

對圖書折扣制立法持反對意見的南門書局執行長張國文則認為，全台1000多家出版社各有生存之道，南門靠自家線上、線下書店近年營收實則持續成長，100多家出版社連署要求立法，是犧牲了其他願意以折扣拚業績的出版社。

時報出版董事長趙政岷強調，尊重讀者、通路的選擇，但新書常態性66折恐導致圖書價格崩壞，「讀者會不知道要買幾折的書，而幾折的書其實是騙你，因為可以把價格拉高！」持續折扣將會是殺雞取卵。

李靜慧回應文化部將重啟如何立法保護出版產業的議程，但內容、方向仍期待出版業有更多討論和共識，才有方向推動，另外也將擴大公共出借權，在特定期間推出購書券等措施。