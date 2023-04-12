韓星劉亞仁因檢警查整形診所牛奶針成癮濫用，意外發現他的用量巨大，一查更發現他不只牛奶針成癮，還驗出其他四種毒品反應，如今持續展開調查，有目擊者就爆料，劉亞仁與友人常在梨泰院的俱樂部吸毒，「沒喝酒但看起來超醉」，當中更有模特兒與新聞或電台主播，並把他們一行人的極樂梨泰院行程全公開。

梨泰院夜生活豐富，劉亞仁過去就經常出沒，甚至在梨泰院發生踩踏事件時，也有人稱看到了他。（圖／達志／路透社）

據韓媒《國民日報》報導，去年10月看到劉亞仁一行人頻繁出現梨泰院，他們每周六都會先在A酒吧喝一杯後，續攤到B、C夜店，B夜店更會為他們保留VIP座位，加上燈光昏暗座位隱密，因此有許多藝人或重視隱私的人都會聚集此地，爆料者也指出，劉亞仁一行人中還有不少模特兒與主播。

在這個B夜店，劉亞仁他們會在當中燒一種類似香的東西，聞起來明顯和其他東西不同，每每走出夜店時，劉亞仁一行人沒有點酒，但卻都看起來像喝醉一樣，而這個夜店也以大麻氣味聞名。

提醒您：飲酒過量，有礙健康。

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