大陸商務部要就台灣單方面貿易限制措施展開貿易壁壘調查，民進黨立委陳亭妃(右)今在立院詢問，會不會影響到ECFA？ 經濟部長王美花說依照WTO規定無關，但以後不知道。(圖／擷取自立法院直播)

大陸商務部要就台灣單方面貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，經濟部昨發出三聲明給善意願磋商，但綠委陳亭妃今怒批三聲明太軟了，拜託王美花要強硬起來。至於這個調查會不會影響ECFA(海峽兩岸經濟合作架構協議)存續？經濟部長王美花說按照WTO規定是無關，但以後不知道。

陳亭妃指出，這項壁壘調查說最晚在明年1月12日結束，大家都知道，1月13日就是我們總統選舉，這就是它們「用經濟干預政治」。她詢問依照中國貿易壁壘調查的第14條規定，公告應先通知台灣，我方有無收到？

王美花表示，台灣部分確定是沒有收到，但有無通知到WTO代表處，還要了解一下。至於中方調查時間點是否有政治目的，國人可自行判斷。

陳亭妃進一步問，這會不會相對影響到ECFA？王美花回應，調查就WTO規定來說是沒有直接關係，但未來會不會有關係還不知道。大陸貿易調查如有啟動，政府貿易代表談辦公室會看如何因應。

陳亭妃指經濟部提出三點回應，說不設前提跟對方磋商，網路上就說我們變軟了。對此王美花解釋，所謂不設前提，是說台灣就是台灣，台灣是WTO一員。

陳亭妃批中國是人治國家，強調政府要未雨綢繆，看如何轉換進口重點，不要死鎖在中國區塊，拜託部長強硬起來。