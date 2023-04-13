將於14日上映的國片《疫起》今日舉辦媒體聯訪，金獎導演林君陽、王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如以及在片中飾演醫院高層官員的金馬影后謝盈萱共同出席。謝盈萱在片中雖是客串，但角色有畫龍點睛之筆，導演林君陽表示，謝盈萱在電影中是各個角色之間緩衝的能力，有點黑色幽默。謝盈萱今日一席短洋裝出席亮麗記者會，臉上掛著笑容，態度十分謙虛，雖只是客串，也跟劇組人員相處關係極佳。

謝盈萱出席《疫起》媒體聯訪，客串電影中「醫院高層主管」一角。（陳俊吉攝）

左起謝盈萱、曾敬驊、王柏傑、項婕如、薛仕凌，主演全聯袂出席《疫起》媒體聯訪。（陳俊吉攝）

今日訪談中，項婕如及曾敬驊被稱「婕敬CP」，曾敬驊回想在《做工的人》與項婕如的感情戲十分純潔又單純，但在《疫起》中隨著事件的爆發，雙方的的角色對彼此的了解更深入，屬共患難的情誼。王柏傑在現場則趕緊補充，他與薛仕凌也算是一對CP，倆人在片中一位是主治醫師一位是找獨家的記者，張力極強卻又互相支持，王柏傑更直言：「我要支持我的對象！」。王柏傑及曾敬驊在片中都飾演醫護人員，都可能暴露在高病毒的環境中，兩位演員在電影中都有洗澡的鏡頭，王柏傑提到自己有被導演唸：「看起來不夠害怕，洗的不夠用力」，但要搓到脫皮還是有點難度。曾敬驊則是說自己沒有被導演唸洗的不夠用力，王柏傑在一旁聽完大嘆：「好好好，我洗得不夠好，你洗得比較好，我比較不會演戲啦！」，曾敬驊覺得有點不好意趕緊補充，不是啦！我在《刻在你心底的名字》裡有洗過澡了，王柏傑趁勢回應，我在《罪夢者》裡也有洗澡啊！，倆人一來一往鬥嘴把一旁的薛仕凌逗得哈哈大笑。

左起薛仕凌、曾敬驊、王柏傑，三位演技派男演員成《疫起》亮點。（陳俊吉攝）

薛仕凌在電影中有許多拿DV的鏡頭，導演林君陽在拍攝現場指點薛仕凌要好好拍，到時候DV內的素材也許真的用得到，而後導演被問及到底有沒有用薛仕凌拍的影片，林君陽頓了一下回應：「一點點而已，他還是不要當拍攝好了」，薛仕凌也承認拍得不夠好，可能當演員還是較適合自己。