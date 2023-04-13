台中市某公立高中生2月份輕生身亡案，教育局13日召開校長成績考核會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務，以及退回學校調查報告及校事會議決議，要求將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。對此，該校學生自治會前幹部表示，希望教育局作出的懲處是公正的決定，而不是為了迎合言論風向。

對於學務主任等人將移送考核會或相關會議做行政議處，該前幹部指出，調查小組並未對全校學生發放問卷、約談，但教育局卻回覆已個別約談學生，調查小組應約談全校師生，而非特定學生，以確保調查報告公信力以及對涉案人員懲處的合理性，質疑市府調查報告公正性。

此外，該幹部表示，除了校長、學務主任外，死者去年11月份透過友人向教育處申訴被搜書包一事，當時教育局受理申訴案態度消極，相信這絕非個案，教育局在受理申訴案是往往不會積極處理，自己也曾遇過這個問題，嚴正呼籲教育局應究責申訴受理人員及教育局長。

而對於人本基金會指控內容，該前幹部認為有部分是不實指控，如人本提到3名相關人員並無不當管教不符合在校學生認知，但事實上，調查報告並無錯誤，的確有幾位人員與此案無關，其中一位學務創新人力這學期才報到，而死者在開學後第6天輕生，兩人毫無交集，呼籲各界應理性看待，勿一面倒相信人本。

該幹部強調，請盧市長務必慎重處理這個案件，做出的懲處必須公正，而不是為了迎合風向就犧牲相關師長，他們也不希望看到師長得到不合理的懲處，疾呼盧市長應重視該輕生事件。