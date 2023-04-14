賀軍翔今出席代言活動。（奇美家電提供）

賀軍翔今（14）日出席奇美家電代言活動，他在戲劇《不夠善良的我們》角色橫跨12年，為了中年戲份漂了一頭白髮，今上工前還特別塗黑。他透露維護這顆頭不容易，漂髮後每天還要用銀漆筆上色，避免掉色，對這個造型他欣然接受，「滿好玩的啊。」但也自爆白髮造型讓他從男神變路人。

他透露有次在片場站鏡位，副導竟認不得他，請他離場，他苦笑說：「副導把我認成路人，我說我是在站位。」但他也自嘲不難過，認為這樣才有生活感、很寫實。女兒看到他的新造型，童言童語說：「你幹嘛白頭髮，你老了。」不過也有人誇他有喬治克隆尼的感覺。

相隔18年再與林依晨合作，賀軍翔有既熟悉又陌生的感覺，但認為2人都更成熟了。劇中有寫實床戲，賀軍翔透露其實尺度不大，只是導演徐譽庭在分鏡表中，動作角度都畫得非常仔細，「很細節，所以壓力很大，跟以前拍床戲不太一樣，沒辦法那麼放鬆。」

拍床戲有向太太報備？賀軍翔說其實之前拍《天巡者》也有床戲，這次劇本老婆也有看過。這次代言家電，身為女兒傻瓜的他透露因為很會做家事對家電很熟，唯獨電視都被女兒搶去看。