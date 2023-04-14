侯佩岑透露前幾天本來計畫跟老公去北海道，沒想到老公碰到公事無法成行。（粘梗豪攝）

侯佩岑出新書《看見你，聽見我，遇見愛!!米米與白雪》，希望透過繪本帶給讀者療癒與希望。（粘耿豪攝）

侯佩岑相隔5年出新書《看見你，聽見我，遇見愛!!米米與白雪》，希望能透過繪本帶給讀者療癒與希望，她今（14日）出席新書發表會，談到疫情期間外婆過世，她紅了眼眼眶哽咽表示，外婆離開時行動不便、無法說話，認為「很多沒說出來的話，彼此懂的人一定聽得見」，表示自己跟孩子都在學習離別。

侯佩岑從小就由外公、外婆帶大，過去受訪曾透露高齡90歲的外婆有失智，昨談到外婆離世消息相當難過，家中8歲及5歲的兒子也很不捨，「他們問我外婆是不是去天堂了，我說對，他們就很擔心問我會去天堂嗎、可以不要去嗎，每次講到這個我的兩個小朋友就會大哭。」侯佩岑便把手放在他們心上安撫回：「你永遠摸這邊的時候，就會知道媽媽在這裡。」

侯佩岑的大兒子跟徐若瑄兒子被指是情敵在搶波妞，她聽到後笑說：「疫情有讓孩子們的感情冷靜下來，他現在都跟小男生玩在一起，很愛運動，對女生關注還好。」而弟弟迷上鐵路，會背台北捷運地圖，只要說代號就知道什麼站。

她還透露前幾天計畫跟老公去北海道，順便慶祝結婚12周年，沒想到老公碰到公事無法成行，後來改跟國中同學去玩，讓她直呼好可惜。而這次推出繪本籌備了2年多，她表示沒有賺到錢，之後會把版稅捐給需要的單位。