許富凱壓軸演出。（寬寬整合行銷提供）

新北市美術館15日起開放戶外園區，並且一連2天舉辦「遇見新美」草地音樂派對，首日的活動由金曲歌后彭佳慧領軍，昨則邀請到金曲台語歌王許富凱開箱他的「美術館處女秀」，並由Crispy脆樂團擔任開場演出，除了團員Skippy、丁丁兩人之外還有鼓手的加入，為表演更添層次；接著由熱門節目《大嘻哈時代2》選手芮鯊 RapShark、Sheng tai、E1and接棒，芮鯊 RapShark還與Sheng tai首度合作演出，E1and則演唱了她在節目上最新的單曲〈Love Me Hate Me〉。

呂婕菲準備了她過去四張創作專輯中不同曲風的代表歌曲，並與鶯歌高職音研社學生合作演出告五人的〈披星戴月的想你〉，與台下觀眾熱情大合唱；家家則帶來了她為影集《模仿犯》演唱的新歌〈輕傷〉，動人的歌聲令觀眾聽得如癡如醉。

最後由許富凱擔任壓軸演出，除了自己的歌曲之外，還與新北市交響樂團首度合作，帶來鄧麗君〈我只在乎你〉等名曲，溫暖的嗓音與交響樂團完美配合，重新演繹了該經典歌曲，獲得全場掌聲連連，也為「遇見新美」草地音樂派對劃下完美句點。