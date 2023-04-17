彰化縣警局機動應變編隊中的女警李靖宣有著一雙大長腿，還是跆拳道3段高手。（彰化縣警局提供）

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境即將展開，彰化縣警局為防堵彰化市民生地下道等遶境衝突熱區傳出搶轎暴力，今天曝光新成立的44人機動應變臨時編隊，由該局的訓練科長林世明領軍，編隊中個個都是反恐、反暴高手，其中唯一的1名女警花李靖宣有著一雙大長腿，還是跆拳道3段高手，是編隊中的亮點。

彰化縣警局針對大甲媽祖遶境成立的臨時性機動應變編隊，今天在該局演練遶境暴力排除，首度曝光這支已訓練多時的秘密部隊，他們全副武裝一字排開，架勢、氣勢十足，當其他由警員扮成的群眾模擬搶轎時，他們訓練有素介入，快速完成排除。

「他們個個都身懷絕技！」這支臨時性機動應變編隊由彰化縣警局訓練科長林世明領軍，他擁有柔道7段，曾在國內區運柔道項目連霸，也是柔道國手，曾在泛太平洋柔道錦標賽勇奪亞軍，也在世界盃柔道錦標賽中勇奪第5名，當年還曾打敗過漢城奧運柔道冠軍李璟根。

去年大甲媽祖遶境彰化市期間，造成4名員警受傷，彰化縣警局長張國雄為防範遶境暴力，指示訓練科、保安科召集相關單位研議各項安全維護及交通疏導措施，籌組結合所屬特殊任務警力20名（霹靂隊）、技術教官24名（教官隊），合計44人立成機動應變編隊，針對易衝突區域加強安維部署。

張國雄表示，這支機動應變編隊成員具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力，是全員訓練有素的精銳隊伍，投入大甲媽遶境維安勤務，重點在打擊尋釁滋事分子，將能更有效的遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動平和圓滿。