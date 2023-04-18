永豐期貨指出，週一台指期上漲22點至15970點。價差上，台指期正價差縮至6.45點，電子期轉為逆價差-0.63點，金融期逆價差縮至-1.58點。
現貨部分，三大法人賣超0.89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少984口至13413口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2946口至11237口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少952口至6975口。
永豐期貨表示，整體來看，台股目前沿著短均向上盤堅，多方仍占優勢，技術面維持強勢，惟留意短線漲多拉回風險。
美股昨夜收高，4月台指期今日開盤下跌39點，為15931點，金融期開高、電子期開低。
永豐期貨指出，週一台指期上漲22點至15970點。價差上，台指期正價差縮至6.45點，電子期轉為逆價差-0.63點，金融期逆價差縮至-1.58點。
現貨部分，三大法人賣超0.89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少984口至13413口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2946口至11237口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少952口至6975口。
永豐期貨表示，整體來看，台股目前沿著短均向上盤堅，多方仍占優勢，技術面維持強勢，惟留意短線漲多拉回風險。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。