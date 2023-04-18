永豐期貨指出，週一台指期上漲22點至15970點。價差上，台指期正價差縮至6.45點，電子期轉為逆價差-0.63點，金融期逆價差縮至-1.58點。

現貨部分，三大法人賣超0.89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少984口至13413口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2946口至11237口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少952口至6975口。

永豐期貨表示，整體來看，台股目前沿著短均向上盤堅，多方仍占優勢，技術面維持強勢，惟留意短線漲多拉回風險。