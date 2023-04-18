在歷經疫情的衝擊後，全台客運業者都有駕駛人力不足的問題，為增加客運業的駕駛人力，公路總局自3月中起，公告國道客運駕駛補貼方案，並持續在全國各地辦理招募活動。北北基的首場徵才活動將於4月22日，在台北市中崙高中舉行。

近年來全台國道客運都出現駕駛人員不足問題，以基隆來說，甚至因為駕駛人力不足，又正值營運業者變更，讓許多通勤族都深感不便。為從最基本的結構問題上解決這個問題，公路總局3月公告了「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，並在各地辦理招募活動。

為從結構上解決國道客運人力缺乏的問題，台北市區監理所22日將舉辦徵才活動。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

台北市區監理所表示，將於4月22日上午10時，假台北市中崙高中擴大舉辦臺北市、新北市、基隆市等北北基區大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案招募活動，協助求職民眾與客運業者媒合，若民眾成功錄取，連續僱用滿3個月，最高可領補助13萬7273元，獎勵制度相當優渥。

北市所表示，本次從攬才、育才及留才等3方面協助客運業者及遊覽車客運業者招募解決駕駛缺員問題，補助期間自今年3月1日起至明年2月底止，並於112年2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛之民眾，應徵錄取且任職滿3個月，即享有3種補助津貼可領取並促進其就業穩定。

北市所強調，若民眾領有其他政府機關發給之穩定就業獎勵金或其他類似補助，得重複申領本補助，但以各該獎勵金或補助未明定不得重複請領者為限。

北市所指出，4月22日當日徵才活動現場，將有22家客運業者及16家遊覽車業者設攤說明薪資福利及現場面試，歡迎有意願加入大客車駕駛行列之民眾，當日前往現場參加了解，千萬不要錯過了這次優渥補助的機會。