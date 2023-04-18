鼓鼓呂思緯新歌〈當我變成我們〉MV，由破億票房導演陳玉珊執導、宋芸樺出演女主角，18日舉辦微電影首映會，鼓鼓在ＭＶ裡獻出螢幕初吻，被問是否有向女友大元報備？他直言：「有報備。」兩人有默契不看彼此的親密戲，回去也不討論，但「我回家步步為營，要好好照顧她的感受」。

鼓鼓今出席〈當我變成我們〉微電影首映會。（羅永銘攝）

鼓鼓拍戲初體驗，有吻戲又有哭戲，事先緊張到失眠，他說自己是一個很怕身體接觸的人，平常就不會跟人勾肩搭背，所以花了很多時間說服自己。拍吻戲前有刷牙做準備？他說，有，這是基本的禮貌。他也很佩服宋芸樺，那天天氣冷到會發抖，但她從頭到尾都在戲內的狀態。

鼓鼓18日舉辦微電影首映會，陳玉珊導演特別來站台。（羅永銘攝）

陳玉珊第一次執導MV，為鼓鼓的表現打80分，「以他的經驗來說，已經超出我的預期了，大家看了應該會感到些微訝異」，她說鼓鼓一開始擔心要不要自己演男主角，「我覺得要就他演，他來做比較有趣，因為大家沒有看過」。

鼓鼓18日舉辦微電影首映會，陳玉珊導演特別來站台。（羅永銘攝）

在拍吻戲時，陳玉珊在現場高喊：「上啊！進攻！沒有時間了。」要求鼓鼓熱情積極，事後還稱讚鼓鼓的衝浪戲讓她眼睛一亮，稱讚他的身材也很適合去挑戰BL劇。

鼓鼓新歌〈當我變成我們〉唱出他的心聲，也想過要不要找大元來演女主角，但考量很難拿捏而作罷，這首歌會成為兩人婚禮主題曲嗎？他大方表示，「還沒寫出更好的之前，就是這一首」。

鼓鼓昨邀請374位歌迷出席首映會，並送上劇中定情物「扶桑花」，也宣布將在5月13日於台北信義香堤大道舉辦簽唱會，中南部場次也即將公布。