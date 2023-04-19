立法院教育及文化委員會今天審查《國民教育法》修正案，行政院修法版本原本要將「戶外教育」入法，但許多立委認為獨厚戶外教育將造成環境教育、人權教育有被排除之感，最後通過「學校應推動走出課室，提供學生體驗課程」的條文，將「戶外教育」的字眼拿掉。

《國民教育法》第37條修正，行政院提出的版本是「學校為豐富學生生活經驗，應推動戶外教育學習；其推動戶外教育學習的經費來源、收費基準、單位人員分工與權責、風險管理、急難處理、家長志工參與及其他相關事項之自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關地之。」

教育部國教署長彭富源表示，這項修法的概念，是希望學生不要都只在教室內，而是應該走出課室，這包含戶外教育。

不過立委邱顯智指出，在歐洲國家，小朋友學習不只是在教室，他們可以到外面去多看天地之大，因此他支持學校應該推動戶外教育。不過，如果在《國民教育法》單獨將戶外教育入法，那人權教育可能就有被排除之感，這一點教育部要好好考慮。

立委吳思瑤也說，戶外教育如果單獨入法，從字面上來看，學校要將學生拉到校外進行各種課程，但實際上，像人權、藝術體驗等課程，不一定要在校外，他們在校內也可以進行。他主張，不要將戶外教育入法，而是學校要安排學生進行各種體驗課程。

經過討論，通過的條文內容是」學校應推動走出課室，提供學生體驗課程。學校應規畫辦理學生自我認識及職業試探生涯發展教育活動，依其能力、性向、興趣及其他需要，提供適性輔導，協助其進路選擇。」

而全國教師工會總聯合會也表示，「十二年國教課程綱要總綱」除了8大領域，明訂之「議題」更多達19項，教育部對戶外教育入法的立法理由，也完全適用於其他議題。若戶外教育須入法，其他議題又為何不同步入法？因此，全教總堅決反對戶外教育入法。