獨立山吊橋至今已興建近20年。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

獨立山吊橋封閉整修期間，林管處於吊橋下方闢臨時便道供遊客替代通行。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林管處委託專業公司檢測橋樑安全，發現已有劣化現象。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉全長5公里的獨立山步道是老少咸宜的健走步道，前段有2座興建近20年的吊橋，日前林務局嘉義林區管理處委託專業檢測公司進行安全檢測後，發現1號吊橋構件主索等已有劣化現象，為確保遊客安全，即日起暫時封閉1號吊橋進行整修，整修期間另在吊橋下方闢建臨時便道供民眾通行，預計1號吊橋明年5月重新開放。

嘉義林管處表示，獨立山步道前段地勢較為平坦，共有2座吊橋，後段則為陡上的枕木階梯，兩座吊橋經過檢測後，2號橋安全結構沒問題，1號橋因構建劣化有安全疑慮，才會封橋整修，雖採便道替代，但路程距離差不多，目前整修工程規畫2024年5月完工，再重新開放服務山友。

嘉義林管處指出，獨立山步道前身為獨立山古道，最早為先民運送山下日常必需品至山區而闢建，日據時期日本人為開發阿里山林業資源，修築阿里山鐵路，在獨立山環遶三周再以8字型離開獨立山，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木。

2006年嘉義林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途景致優美並具歷史遺跡，因此大受歡迎，此次設施改善工程主要針對橋梁安全性進行整修，盼藉此改善工程能建構更安全的山林步行環境。