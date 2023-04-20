隨著鋒面移動，中央氣象局今天上午9點42分再針對彰化縣等地發布大雷雨即時訊息，提醒民眾小心防範。彰化縣鹿港鎮等地豪雨未停，淹水情況未解除，許多人車在水深及膝的路段通行，險象環生。鹿港鎮公所指出，因應豪大雨又急又快，已加派抽水機抽水中。

鹿港老街又淹水，一名女子冒險涉水。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

鹿港鎮公所主任祕書洪誌誠表示，因應大雷雨水情，公所在昨天就已加油人手進駐抽水站，並進行預抽，以因應今天的豪雨。今晨5點多起，鹿港地區降下超大豪雨，公所都一直在監控，原本抽水站有3台抽水機在運作，現在已增加到4台，尤其是在鹿港公會堂一帶，也已加派機動抽水機抽水中。

一名婦人在積水道路行走時跌倒，鹿港公所主祕洪誌誠見狀上前攙扶。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

洪誌誠說，目前鹿港地區淹水較深的地區集中的鹿港老街的公會堂廣場、埔頭街一帶，公所已請相關廠商動用大型抽水機到場，希望儘速將積水往外抽。

今上午因豪大雨不斷，鹿港地區淹水不退，1名穿著熱褲的年輕女子看到鹿港老街積水盈尺，只能站在台階查看水深狀況，最後硬著頭皮「撩下去」，水深幾近膝蓋。

鹿港老街商圈理事長魏秀娟說，老街一帶是鹿港地勢最低窪的地方，只要一下雨，就是全鎮災情最嚴重之處，老街最低窪之處，今晨的雨又急又快，老街淹水一度淹到大腿，後來雨勢減小，積水一度退去，當店家正要進行打掃，大雨又傾盆而下，好怕又二度淹水。

鹿港天后宮一帶因廟內有較低漥的區域，廟方為避免造成淹水災情，動員工作人員進行防護。中央氣象局上午9點42再發布大雷雨即時訊息，持續時間至10點45分，請民眾小心慎防。