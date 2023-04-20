喜迎溫馨五月母親節，天成文旅華山町旗下華山町餐酒館搶母親節商機，5月1日至5月31日不限餐期消費單筆滿額3000元(5月14日除外)，即可參加抽獎1次，滿額6000元抽2次以此類推，天天抽餐券也有機會獲得天成文旅品牌專屬面膜。

5月14日母親節當天推出期間限定自助饗宴，母親節自助饗宴每位1380元起，4月30日前全額付清，即可享免1成服務費優惠，豐美菜色有現切爐烤牛排、德國豬腳、法式羊排、季節海鮮、創意料理等多道佳餚，每組訂位都享有1組抽獎號碼，通通有獎把幸運帶回家。