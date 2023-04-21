繳費機螢幕上竟顯示停車費1300元，折抵後還得繳1260元。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

啥咪，停不到半小時停車費竟要1300元！彰化市一名女子昨天傍晚在全聯購物後，到停車繳費亭繳費時，赫見繳費機螢幕竟顯示停車費1300元，折抵後還得繳1260元，讓她看了儍眼，經連繫業者，才知是系統故障，讓她直呼太誇張！

直擊民眾表示，昨天傍晚6點左右，一名女子在彰化市延平路的全聯購物後，在駕車離場前，先到繳費亭繳款，誰知她輸入車號，掃瞄停車折抵聯，繳費機螢幕顯示停車費用為1300元，購物折抵停車費後，剩餘應付1260元。

「不會吧！」該女看到應繳的停車費用嚇了一大跳，心想自己購物停車才停約20分鐘，停車費就要1千多元，會不會太誇張？該停車場每小時收費40元，1300元都可讓她停超過30小時了。

該女說，她在全聯買了1千多元的東西，約停留20分鐘左右，很明顯是該台停車繳費機「凸槌」了，她隨即連繫停車場業者，後經確認是系統出錯後，再由業者在系統上直接改為已完成繳費，讓她在虛驚一場後，開心駕著BMW休旅車離開。