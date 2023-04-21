立委吳琪銘、新北市社區睦鄰協會今邀請「紙風車劇團」到新北高工運動場表演，5月14日於三峽區龍埔國小仍有一場「紙風車劇團-巫頂環遊世界」表演。（吳琪銘服務處提供）

立委吳琪銘、新北市社區睦鄰協會今邀請「紙風車劇團」到新北高工運動場表演，吸引3000名親子到場觀看，吳琪銘表示，紙風車劇團的表演一直頗受好評，這次演出的「武松打虎」是大人小孩都耳熟能詳的民間故事，透過劇團的表演，加上每個人物角色鮮明的演出，讓民眾能增添不少與傳統故事不同的藝文體驗。

吳琪銘表示，近幾年受疫情影響，許多活動停辦或延期，如今疫情趨緩，他積極爭取辦理紙風車劇團表演，讓鄉親和小朋友和劇團互動，同時，鼓勵鄉親走到戶外，讓生活回到疫情前的形態，也協助政府宣導節能減碳與珍惜水資源的重要，希望民眾落實保護環境與節能的觀念。

吳琪銘指出，今日現場還有拍照打卡與互動遊戲區，除了有紙風車劇團表演，團隊也加碼邀請陸配社團一同參加演出，藉由陸配等新住民多樣性演出，讓民眾有耳目一新的視覺體驗。

吳琪銘也提到，今日舉辦紙風車劇團的場地-新北高工，近年也有不少改變，他積極爭取老舊廁所、PU跑道及球場的改善，以及興建周邊地下停車場，希望為地方打造更好的環境。

吳琪銘強調，民眾若錯過這場演出，5月14日於三峽區龍埔國小仍有「紙風車劇團-巫頂環遊世界」表演，搭配原住民族演出，歡迎民眾一起參加。