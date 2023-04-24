小兒麻痺協會理事長陳忠盛表示，非常感謝「頂新和德文教基金會」食公益捐助計畫，讓公益團體有機會獲得經費的補助。（伯立歐提供／吳建輝彰化傳真）

頂新贊助改善已使用6年的展售門市及咖啡烘培空間，增加烘培空間設置，提供身心障礙者多元培訓的機會，讓協會持續提供弱勢族群優質服務。（伯立歐提供／吳建輝彰化傳真）

一樓門市透過全新的空間設計，將咖啡工坊專業分區，提高門市的優雅氣息，讓整體品牌形象更趨新穎溫暖。（伯立歐提供／吳建輝彰化傳真）

伯立歐愛加倍庇護工場附設「Still咖啡工坊」，歷經2個多月的規畫整修，終於在24日完工揭幕，由「頂新和德基金會」發言人歐陽劭瑋、小兒麻痺協會理事長陳忠盛等人共同揭幕；Still咖啡工坊獲頂新「食公益捐助計畫」補助30萬元，Still咖啡工坊才有如今全新面貌。

Still咖啡創立於2015年，是愛加倍庇護工場的自有品牌，從嚴選生豆、專業烘製咖啡到氮氣填充專業包裝等，去年送件得到「頂新和德文教基金會」的「食公益捐助計畫」補助30萬元經費重新裝潢。

愛加倍庇護工場表示，Still咖啡門市經營多年，去年得知頂新食公益捐助計畫主動送件，獲得30萬的經費補助，一樓門市透過全新的空間設計，將咖啡工坊專業分區，提高門市的優雅氣息，讓整體品牌形象更趨新穎溫暖。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示，頂新和德文教基金會自2018年開始，以飲食為經、以公益為緯，設立慈善公益捐助辦法，透過定期捐助及實質的支持，成就全台灣公益團體創新成長與茁壯。

其中喜樂小兒麻痺協會與頂新一樣，極力照顧彰化在地鄉親，頂新贊助改善已使用6年的展售門市及咖啡烘培空間，增加烘培空間設置，提供身心障礙者多元培訓的機會，讓協會持續提供弱勢族群優質服務。

小兒麻痺協會理事長陳忠盛表示，2106年成立愛加倍庇護工場，從印刷事業、茶包包裝銷售開始，後來投入咖啡產業，從咖啡豆、濾掛咖啡包製作販售、咖啡代工等，透過多面向經營，開發更多適合身心障礙者工作的職種。

陳忠盛強調，非常感謝「頂新和德文教基金會」食公益捐助計畫，讓公益團體有機會獲得經費的補助，期望藉由此計畫，增進人員培訓及行銷、設備得以精進，創造身障者更多的就業機會，增加協會收益，達成永續社會企業之目標。