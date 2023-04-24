王上菲、邱昊奇被往生被纏繞。（緯來電影台提供）

邱昊奇被往生被纏繞表情呆萌。（緯來電影台提供）

緯來電影台全新自製電影《開心鬼》日前拍攝主視覺宣傳照，劇組準備「往生被」將王上菲與邱昊奇纏繞一起，製造詼諧幽默反差感，拍攝當下兩人當下渾然不知是「往生被」，王上菲竟以為是「警察辦案的封鎖線」，她笑說：「可能太常拍警匪類型的戲，一直把黃色的線都當成封鎖線來看，當下覺得很好玩，只是被纏時跟昊奇靠很近，雖然已經很熟，但還是有點害羞」！邱昊奇則打趣說：「哎呀，少拿一個紅包了」！

《開心鬼》由柯政銘導演執導，邱昊奇、王上菲、林美貞、陳家逵、邱逸峰、何蓓蓓、唐豐、單承矩、章家瑄、王為共同主演。故事描述為了一個生前未完成的心願，男女主角意外踏上了一趟搞笑的 「圓夢」旅程，看似毫不相干的兩個人擦出一連串爆笑、 幽默、扣人心弦的火花。劇組精心設計拍攝主視覺照，製作人希望邱昊奇有點無辜加無奈的表情，與其他角色區隔，滿臉黑人問號的邱昊奇反問：「怎麼樣才叫無辜加無奈」？製作人馬上說：「就是你現在的表情！」邱昊奇不須做任何表情馬上到位。

王上菲則爆料：「拍攝現場很歡樂、默契十足，當天昊奇還長了一個大針眼，很想知道他這幾天做了什麼好事？針眼又大又圓！」

當「往生者」相當有經驗的邱昊奇，也曾因拍攝奇幻題材躺過棺材，他說：「蓋上棺木後，直接被鏟兩、三塊土蓋上去，之後驚醒把棺材推開坐起來，很特別的經驗。」演鬼無數次，問他領過最多的壓驚紅包是多少，他笑說：「就是只有500元。」演過警察的王上菲則說：「完全沒有嘗試過當往生者，通常都是我把人打趴送醫，有機會也想嘗試新戲路，體驗當往生者躺棺材是什麼感覺。」