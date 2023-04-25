聯華食品大火，消防人員搶救出受困員工。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣北斗鎮的聯華食品彰化工廠今天清晨6時許驚傳重大傷亡大火，工廠瀰漫濃煙、火舌竄燒，有工人受困，消防人員進入火場搶救出22人，其中有10人救出時已OHCA無生命跡象，經緊急分送6家醫院搶救中。

位於北斗鎮四海路一段的聯華食品工廠今天清晨驚傳大火。彰化縣消防隊表示，起火的是1棟4樓RC式建築物，截至上午10時6分總計22人送醫，包括12男及10女，其中有10人OHCA，無呼吸心跳已失去生命跡象。

據了解，火警發生時大批工人立刻躲進工廠的冷凍庫內避難，原本很安全，但因為廠內濃煙實在太大，且瀰漫進冷凍庫內，因此消防人員冒險進入火廠內搜救，工廠火勢目前已控制、熄滅。

圖說 聯華食品大火初期濃煙相當大，廠內視線差，導致22人無法及時逃出而困。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

圖說 聯華食品大火初期濃煙相當大，廠內視線差，導致22人無法及時逃出而困。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

圖說 聯華食品大火初期濃煙相當大，廠內視線差，導致22人無法及時逃出而困。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

救出的22人分別送往員林基督教醫院（5男、3女）、員生醫院（1男、2女）、員榮醫院（2男）、衛生福利部彰化醫院（3男、4女）、卓醫院（1女）、仁和醫院（1男）等6家醫院搶救中。