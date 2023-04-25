蘇格蘭的男人以驍勇善戰著稱，來自蘇格蘭的威士忌自然也是品味獨特、充滿個性。高原騎士（Highland Park）日前邀請品牌大使丹麥拳王Martin Markvardsen來台，並與台北FirePlay餐廳共創直火料理美學，完美演繹「野出新風味」品酩體驗。

高原騎士高年份經典煙燻雪莉威士忌搭配直火燒烤的和牛與鹿肉，詮釋狂野和諧的美食風味。（Highland Park提供

一身結實的肌肉、渾身充滿硬漢男人味的丹麥拳王Martin Markvardsen，每回獲得勝利後都會來一杯帶有煙燻雪莉風味的高原騎士威士忌，全身上下佈滿20多個各自代表著不同意義的刺青，例如手臂內側的十字架提醒自己要努力成為更好的人，至於他胸前的「h」紋身，則是紀念自己加入高原騎士大使行列，將推廣蘇格蘭佳釀視為一生的志業。

Martin Markvardsen熱愛美酒與美食，這回來台參加高原騎士「全球品牌大使高年份品酩會」，以煙燻雪莉風味的威士忌搭配FirePlay餐廳以直火燒烤的美食，強烈火力與燃燒中火焰帶來食材炙熱的刺激，食材未經過多的調味與修飾，與高原騎士經典煙燻雪莉風味一拍即合，男人味十足。

高原騎士創於1798年，不僅是蘇格蘭最古老酒廠之一，且是世界最北蒸餾廠出產的佳釀，粗曠嶙峋海岸線的奧克尼群島、得天獨厚的荒野地形與冷峻氣候，再加上釀酒師傳統釀造的製酒古法，既狂野又和諧，煙燻雪莉高原騎士酒款採用與石楠花蜜香共存於雪莉桶，經典的煙燻特性，致敬奧克尼群島的壯闊野性之美。

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