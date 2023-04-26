全日空近日在其官網上標價錯誤，讓民眾可以便宜的價格取得商務艙、頭等艙機票，全日空近日在其官網稱將取消所有行程並全額退款，行政院消保處表示，目前仍未見到大規模申訴，如果有消費爭議可洽地方政府或消保會線上申訴。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，目前還未見到大量民眾申訴全日空相關爭議，但如果民眾認為自身權益受損，可洽各地方政府消費者保護單位或消費保護會線上申訴系統申訴，至於是否有違法等情事，則要視個案事實認定。