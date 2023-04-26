全日空標錯票 消保處：有爭議可申訴 12:292023/04/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全日空近日在其官網上標價錯誤，讓民眾可以便宜的價格取得商務艙、頭等艙機票。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全日空近日在其官網上標價錯誤，讓民眾可以便宜的價格取得商務艙、頭等艙機票，全日空近日在其官網稱將取消所有行程並全額退款，行政院消保處表示，目前仍未見到大規模申訴，如果有消費爭議可洽地方政府或消保會線上申訴。 行政院消保處簡任消保官王德明表示，目前還未見到大量民眾申訴全日空相關爭議，但如果民眾認為自身權益受損，可洽各地方政府消費者保護單位或消費保護會線上申訴系統申訴，至於是否有違法等情事，則要視個案事實認定。 #申訴 #全日空 #消保處 #民眾 #官網 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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