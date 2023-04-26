清景麟教育基金會長期關注偏鄉教育，並持續推廣環境永續，每年與高雄都會公園合作，推動「小小森麟人」養成計畫，並舉辦6場次活動，供偏鄉地區學生免費報名參加，內容蘊含自然與人文環境教育課程，每場活動皆掀起報名熱潮，今年首發由燕巢安招國小啟動。

「小小森麟人」第1場環境教育課程4月24日由燕巢安招國小三年級共24位學生參與。(清景麟教育基金會提供)

清景麟在討論課程設計上，將自然環境的知識結合人文環境，每年3月在基金會FB官網公告該年度課程及相關申請辦法，由各校自行上線報名申請，並免費提供遊覽車到校接送。

本年度「小小森麟人」第1場環境教育課程4月24日由燕巢安招國小三年級共24位學生參與，這是該校首次參與，課程則是踏查高雄都會公園從垃圾掩埋場華麗變身成生態綠化的都市林，師生們對眼前綠意盎然生態豐富的都會公園前身竟是垃圾掩埋場感到不可思議。

今年課程中特別加入高雄市立歷史博物館-「將軍好宅」、「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」、海軍官校「左營軍區故事館」的合作參訪， 讓孩子除了感受到自然環境的時代演變，也深度認識高雄的人文環境昔在歷史過往與今在永續發展。

清景麟教育基金會舉辦「小小森麟人」養成計畫，供偏鄉地區學生免費報名。(清景麟教育基金會提供)

清景麟教育基金會董事長林聰麟說，隨著科技、經濟的急遽發展，為人類帶來便利性，也伴隨對環境資源帶來衝擊與破壞，生活與環境存在密不可分的鏈結，如何在追求經濟成長的同時，兼顧環境永續性，是現代公民責任，因此年年籌辦「森麟人走進森林種樹」與「小小森麟人」環境課程，從孩子到大人都要呼籲，日常持續且落實永續發展，為地球盡一份心力，必定是未來的全民運動。

今年度6場「小小森麟人」由燕巢區安招國小、茄萣區砂崙國小、桃源區寶山國小、那瑪夏區民權國小、路竹區下坑國小與彌陀區壽齡國小報名成功，校長老師們都說太幸運，簡直像中樂透一樣，活動將陸續展開，期許不僅自然環境，人文歷史文化也能向下扎根、永續傳承。