年輕夫妻帶幼子開小發財賣爆米香，笑說「一家人在一起就很幸福」。(民眾提供)

年輕夫妻帶幼子開小發財賣爆米香，笑說「一家人在一起就很幸福」。(民眾提供)

屏東一對林姓夫妻原本以養豬為生，但因飼料價格激漲，養豬不敷成本，他們便向一位老師傅拜師學做爆米香，現在夫妻帶著2名幼子、一家四口，每周定點販售、薄利多銷，他微笑表示，「家人在一起，一點也不辛苦」。

轟隆一響，一顆顆米粒就變成熟透的米香，加入糖漿裡攪拌，米香四溢的爆米香讓人垂涎欲滴，夫妻兩帶著1歲和2歲的幼子，駕著發財車，每周固定時間在街邊道路定點販售，經過路人都會忍不住多看幾眼。

頂著南國豔陽，林男說，生活還過得去，一家人在一起不會辛苦啊！為什麼會辛苦，滿幸福的；妻子也說，就像是生命連繫，感覺都黏在一起。

一大袋爆米香依不同口味，賣50到100元不等，開業後獲得附近居民熱烈迴響，一方面表達對年輕夫婦支持，一方面也找回小時候熟悉的味道。

居民說，看到他們小孩還小，但意志堅強，特地來添買氣，也跟他們加油打氣；也有人說，經過看很多人，買來吃看看，口味確實不錯。

舊鐵爐、老味道，轟隆一響，找回不少人的兒時回憶，林姓夫妻用實際行動傳承爆米香的技藝，也延續過去農村社會濃厚的鄉里鄉情。一口米香嚐在嘴裡，看著一家四口努力生活的模樣，大夥也甜在心裡。