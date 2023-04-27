美國CNN日前報導台灣交通如「行人地獄」，為維護行人安全並除臭名，台北市政府交通大隊已啟動行人路權大執法專案，針對4項違規加強取締。交大表示，1月至4月24日發生14件高齡長者行人A1事故，其中有12件違規，提醒長者仍要遵守交通規則。

交大大隊長陳勇華與萬華分局今於龍山寺前廣場，共同舉辦交通安全宣導活動。陳勇華指出，經統計1月1日至4月24日，行人A1事故（造成人員當場或24 小時內死亡之交通事故）約30件，其中14件為高齡長者，較前5年同期平均9.2件增加4.8件，之中又有12件為高齡長者違規佔85％，8件闖紅燈、4件違規穿越車道。

陳勇華說，已啟動行人路權大執法專案，針對車輛不禮讓行人、行人違規、車輛行駛車道及行人道違規停車加強執法，3月23日至4月20日共取締2萬7497件，而4月份A1事故的確也有下降趨勢，目前為止發生2件，分別為高齡長者闖紅燈和穿越行人。

陳勇華也說，今日於長者常出沒的龍山寺前廣場進行交安宣導，以實際案例提醒長者遵守交通規則，建立法治觀念，望降低高齡長者事故發生，同時仍呼籲駕駛人優先禮讓行人通過馬路。