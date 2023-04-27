市長魏嘉彥（右3）感謝贊助廠商與公所團隊，每年精心規劃不同路線與活動內容，受到喜愛。（王志偉攝）

疫情後，即將迎來暑期旅遊潮，花蓮市公所推出低碳旅遊「奇萊玩一夏」騎鐵馬，探索花蓮遊程，規劃3條特色路線共8梯次，橫跨6鄉鎮，7月1日展開，目前報名踴躍，對於每年活動上網就「秒殺」，市長魏嘉彥感謝來自各地的好朋友熱情報名，擬明年擴大辦理，讓更多民眾來騎鐵馬，把花蓮玩透透。

花蓮市公舉辦「奇萊玩一夏」活動，今年邁入第4年，年年規劃不同路線，精緻的遊程受各地的民眾喜愛。今年同樣有三條路線，但不同的是將騎乘路線拉遠，跨越花蓮市、吉安鄉、以及新城鄉、秀林鄉、壽豐鄉、豐濱鄉等6鄉，多元路線適合各族群不同需求及喜好，將帶給民眾不同的風情與體驗。

市長魏嘉彥說，這3條路線，可循著迷人的七星潭月牙灣，展開一場浪漫的海洋文化之旅，也能選擇向北行，看見太魯閣美景也體驗部落文化；還將沿著台11線騎入壽豐鄉、豐濱鄉。即使連續4年報名參加，也能騎乘不同的路線，用不同的角度欣賞花蓮。也感謝各贊助活動的廠商，讓活動順利開騎。

3條路線共8梯次，每梯次限量50人，有「部落微旅行」、「悠遊太魯閣」、「挑戰東海岸」，騎乘公里數依序為35公里、65公里、85公里，還有搭配導覽解說、在地食材風味餐點等，其中挑戰東海岸85公里，是今年首度嘗試，將騎乘路線延伸到台11線豐濱鄉，陡坡及長上坡路段佔全程路線約30％，非常具有挑戰性。

市公所今年再度與MIT機能服飾品牌BATIS聯名，打造專屬機能T恤，並提供光隆生技海鹽錠、特色伴手禮點心，每梯次現場再加碼抽kadda hotel住宿券，刺激國旅消費。即日起至5月10日上網報名並繳費完成者，可獲早鳥禮防水野餐墊、T恤、袖套等物。

花蓮市公所提醒已報名的民眾，3天內完成繳款，報名算完成，逾期未繳將釋出名額。活動詳情可上花蓮市公所官網https://reurl.cc/gZyndL，或花蓮市文化觀光資訊網 https://reurl.cc/3OEb0j 查詢。