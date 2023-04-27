LaLaport北館試營運，轄區台中市警察局第三分局動員警力維持交安。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

辛苦交通警察了！被暱稱為「綠色拉拉波」LaLaport北館今(27)日開始試營運，首日遇上班日，加上當地轄區第三分局先行備妥相關交通疏導措施，北館試營運首日，相較1月間南館試營運當天出現交通堵塞亂象，明顯改善，累計至下午4時舉發違規停車37件，而南館試營運二日舉發數達242，兩者差很大。

LaLaport北館在五一勞動節連假前展開試營運，轄區台中市警察局第三分局為降低交通衝擊，在4月27日至5月1日試營運初期以及5、6月份的所有例假日期間，每日都將出動6名員警、18名義交，自10時至22時止在場館周邊路口、路段（復興東一街、進德路、同時警方也將視現場狀況滾動式調整崗哨及人力配置，累計至下午4時，舉發違規停車37件，拖吊13部機車，整天車流順暢無塞車。

台中市第三分局表示，LaLaport台中南、北場館周邊人行道已全面懸掛禁止停車告示牌面，將列為取締重點加強告發，呼籲駕駛朋友切勿違規停車，並請用路人遵照號誌、標誌及標線指示，配合交通管制措施及交通指揮人員指揮行進，確實遵守交通規則，共同建構更優質的交通環境。

今日試營運受邀參加LaLaport台中全館內覽會的台中市議員陳雅惠表示，因試營運當天，屬於上班日，並非星期假日，不論人潮、車潮，相較南館試營運首日，樂業二路至建成路段，樂業二路與進德路，忠孝路、復興東路口都造成堵車現象，減少許多。

陳雅惠說，為聽取地方建議，lalaport曾派員來服務處說明交通規劃改善措施，她當場建議，規劃相關完善接駁車，附近交通號誌秒數評估彈性調整，以及周邊道路，提供醒目相關停車場資訊，以利開車族選擇外，並希望自台糖湖濱生態園區一帶，開挖地下停車場，一直連結干城地區，規畫停車空間，有效紓解交通停車問題。