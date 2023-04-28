據主計總處調查指出，去年實質經常性薪資負成長0.15％，創下10年最大減幅，勞動部今天表示，基本工資已經調整7次，由2萬8元提升到2萬6400元，調幅近32％；時薪共調整8次，由原來的120元提升到176元，調幅近47％，保障邊際勞工權益，有助於帶動整體薪資成長，鼓勵事業單位善盡企業社會責任，致力提升勞工薪資，改善勞工勞動條件權益。

勞動部表示，我國近年基本工資採溫和、穩健方式調整，有助於帶動整體薪資成長，經查2020年至2022年之各年度平均薪資分別為5萬4160元、5萬5792元及5萬7728元，近三年平均薪資成長率為1.32％、3.01％及3.47％，除了每年定期檢討基本工資外，並期待基本工資調整能帶動內需消費的正向成長，進一步振興經濟，企業獲利有望帶動為員工調薪。政府亦將於各適當場合及時機，鼓勵事業單位善盡企業社會責任，致力提升勞工薪資，改善勞工勞動條件權益。

勞動部在五一勞動節前夕報告近幾年來勞動部的努力成果，以為勞工朋友創造安穩、安心、安全的勞動環境，包括疫情紓困措施協助勞工600多萬人次、完善職災勞工的保護機制、提高勞動參與率及培養產業人才解決缺工、健全勞動三法支持勞工團結、增加津貼協助勞工家庭育嬰。

至於外界關注的爭取勞保問題，勞動部表示，行政院從2020年開始，已經撥補1470億元，明年亦承諾撥補1000億元。至於外界意見，考量制度調整涉及千萬勞工權益，勞動部將持續蒐集、溝通各界意見，凝聚共識，讓勞保永續、世世代代勞工都領得到。

面對不安定的外在環境及國際經貿競爭的挑戰，勞動部強調。將持續致力營造優質的勞動環境，強化勞資政三方共同協商的機制，即時回應勞工朋友的需求，繼續制定與推動各項有益勞工之政策及措施；另外針對近日社會各界對於勞動政策的指教，勞動部將持續努力，為勞工朋友打造「安穩、安心、安全」的工作場域。