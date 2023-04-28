文相敏在劇中是母后金憓秀最依賴的孩子。（摘自TikTok）

全道嬿和鄭敬昊在台下開心為盧允瑞拍手。（摘自TikTok）

韓國影視圈一年一度的盛事「第59屆百想藝術大賞」今（28日）在仁川Paradise City登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，首先頒發的電視部門男子女子新人獎，分別由《王后傘下》文相敏和《浪漫速成班》盧允瑞奪下，2人也恰巧都是5位入圍者中年紀最小，聽到自己的名字被唸出的當下，都露出驚訝的表情。

文相敏在《王后傘下》飾演二皇子「成枏大君」，在劇中也是母后金憓秀最依賴的孩子，他開心感謝「在拍攝期間像爸爸照顧我的導演、把成枏大君寫得活靈活現的作家，總是在拍攝現場溫暖地照顧我的金憓秀前輩」，最後更高舉著獎盃對著鏡頭喊「前輩！我拿到獎啦」。

盧允瑞在《浪漫速成班》飾演天才高中生「南海伊」，打敗《黑暗榮耀》金赫拉、《非常律師禹英禑》的朱賢英、河允景等強敵，一上台就緊張到語無倫次，「拍攝過程中學到了很多東西，也因為這個角色受到了很多人的喜愛，真的很幸福。開始做演員時遇到的所有緣分都很珍貴，多虧了他們，我才能站在這裏」，也不忘感謝劇中「爸媽」全道嬿和鄭敬昊，在台下的2人也一臉「姨母笑」開心地為她拍手。