24歲的澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）到淡江大學當交換學生將近1年，但他3月因誤食老鼠藥中毒，如今正與死神搏鬥，他的家屬認為可能是吃了台灣的街頭小吃所致；對此淡江大學澄清，肖雷並非交換學生，而是華語班學生，而且他在今年2月班期結束之後便離開台灣，何時又返台無法得知。

淡江大學指出，肖雷在去年9月以教育部獎學金，進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，去年9月、10月、11月等三個月班期結束後，又自費就讀下一期去年12月、今年1月、2月的班期，後續在2月14日離開台灣。

淡江大學強調，無法得知肖雷後來何時返回台灣或返台是否就讀其他學校，若其有需要本校協助之處，也當全力以赴，給予必要的支援，希望肖雷能度過難關，繼續在台灣求學。

據了解，肖雷一直希望，能靠獎學金到淡江大學當交換學生，後來他如願在台灣修行銷和語言課。不過，本月稍早的一個早晨他起床時，發現流了滿床鼻血；他的姑姑說，這狀況持續了好幾天，他也跑了好幾趟醫院，直到最後被送入加護病房。

由於肖雷的狀況危急，全程需要加護病房團隊照護，而家屬正透過群眾募資平台「資助我」（GoFundMe），好將他帶回澳洲，經過兩天的募款，到周五已募得12萬9680美元（近400萬台幣），但距離到17.2萬美元（近530萬台幣）還有一段差距，而家人希望，能盡快募得所需款項，緊急送他回雪梨治療。