原民會主委夷將·拔路兒表示，原民會與縣府開辦原住民族部落大學已有21年，課程豐富，讓原住民族人能有機會進修管道。（王志偉攝）

台灣原住民族文化館熱鬧舉行開學典禮，現場有市集，展示原住民傳統工藝、藤編還有特殊食材等不同文化。（王志偉攝）

台灣原住民族文化館熱鬧舉行開學典禮，現場有市集，展示原住民傳統工藝、藤編還有特殊食材等不同文化。（王志偉攝）

花蓮原住民部落大學今天開學典禮，今年開設40門課程，帶學生深入學習原民文化、藝術、飲食、產業，並跨域資源整合，首度與社區大學合作開辦工藝等課程，除原住民族人，也開放漢人報名一同學習，希望培育在地人才與國際連結，深化原住民文化擴展。

原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod表示，原民會與縣府於2002年開辦原住民族部落大學，已過了21年，花蓮也是全國最早設立部落大學的縣份。目前全國已有15個原民部落大學，每年開辦經費約6000萬元與教育部分攤，花蓮500萬元，課程豐富，讓原住民族人能有機會進修管道。

開學典禮在台灣原住民館展開，夷將·拔路兒致詞時以「南島的故鄉」為主題，他說，連結台灣原住民族與南島文化的關係，別具意義，希望未來能透過部落大學年輕、活力、創意的團隊，共同建構太平洋南島族群的知識體系。

部落大學校長縣長徐榛蔚表示，原住民族語已成國家語言，文化的傳承，花蓮縣是南島語系發源地，彼此存在著母體連結情感。部落大學未來將承載責任包括豐羽計畫、山海劇場、太巴塱青年會所等，推動傳統文化、藝術、部落旅遊、野菜，以及考古文化的發掘，都成為研究南島語系論述的基礎。

部落大學副校長原民處副處長督固撒耘指出，整合縣內資源與原住民族野菜學校、原住民族文化館、社區大學合作開課；今年也與慈濟科技大學簽立合作計畫、及工研院洽談藝術療癒科技應用與服務計畫等，建構知識平台，進而推動原民文創設計產業發展。

部落大學執行秘書、縣府原民處科長徐采瑤說明，課程多樣化，除了山海自然資源、產業發展、部落實用等40門課程以外，更有數位型7門課程、社會教育學習型10門課程，藤編、工藝都很受歡迎，13鄉鎮4月起到12月都開課，每班15到40人不等，不限族別年齡身分，漢人也能報名，相關課程上網「花蓮縣原住民族部落大學」粉絲可查詢。