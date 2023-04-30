胡小禎為了保持好身材，除了勤跑自家健身房外，也迷上高爾夫運動。日前她受邀席日系精品球具MAJESTY新品發表會，分享自己話多愛聊天，在健身房運動氣喘噓噓，換氣都來不及，根本說不出話，但自從打高爾夫後，可以一邊運動一邊和好朋友聊天，讓她覺得特別舒坦開心。

MAJESTY推出買全套女用球具送Steiff泰迪熊桿套的優惠，讓胡小禎愛不釋手。（MAJESTY提供）

日本的MAJESTY高爾夫球具界的頂級精品，尤其是旗艦PRESTIGIO系列更是董字輩富豪貴婦的愛牌，擁有MAJESTY全套球具的胡小禎坦承，剛開始入門就拿MAJESTY球桿打球，的確是虛榮心作祟，拿著球桿走在球場常被人稱讚，後來發現MAJESTY球桿的確很好打，人生第二次下場18洞就拿到107桿的好成績，讓她十分得意。

為了讓更多年輕世代和入門者也能領略MAJESTY球桿設計的精妙，4月推出入門款Royale皇家系列球具組，售價約是頂級旗艦PRESTIGIO系列的1/2，配合新品上架，MAJESTY推出優惠，凡購買女用球桿全套就送MAJESTY與德國泰迪熊精品Steiff聯名泰迪熊桿套，送完即止。