王瞳最近積極準備亡夫艾成的生日禮物。（民視提供）

《市井豪門》演員王瞳、蘇晏霈、張書偉、傅子純、謝京穎、張家瑋、周宇柔出席媒體茶敘。（民視提供）

邱琦雯和王樂妍日前在台視《美麗人生》棚內爆衝突引來關注與熱論，連邱琦雯與王瞳合作《大時代》時曾槓上過的舊事也被翻出，王瞳1日為宣傳民視《市井豪門》現身受訪時表示，有看到報導、覺得很心疼她們，坦言與邱琦雯私下本來就完全沒聯絡，「她是很大姊大個性的人，平常在化妝間話很少，也不會喇滴賽（閒聊），但相信事出必有因，希望把誤會解開」。

她說，沒有人知道事情全貌，大家都是出來工作，就是在自己崗位努力、做好事情，有誤會的話解釋清楚，覺得家和萬事興。她過去大多只聽聞過有女演員會吵架，但沒有到拉拉扯扯，民視就是一片歡樂，「聽過前輩有過這樣子的歷史，可是我真的沒有親眼看過」。

被問演員群中是否曾有人遲到、引起其他演員不開心？眾演員先一口否認，蘇晏霈說，如果真的有人遲到或拍戲NG，就會掏錢請飲料，接著被問誰請過客？蘇晏霈默默舉手承認，坦言她曾經因手機沒電，鬧鐘沒響，結果起床時，手機掉在床下、已經沒電關機，打開來大概有100多通未接來電，遲到了1小時才到片場，當然立刻請工作人員買飲料請客，笑說通常請吃喝，一次大概5000多元。

王瞳也透露，艾成生前與張芸京合作的唱片會在5月5日數位上架，這也是他們去年7月7日就錄製好的專輯《俠侶》，12月9日會辦演唱會。5月13日是艾成41歲冥誕，她也會送上花了1個月時間準備的禮物，除了影片、音樂外，預計5月13日於「耶一同進城」頻道上架。王瞳坦言她這段時間休假比拍戲還要累，一有時間就和張芸京帶在教會開會討論，「包括視覺、封面、字或是MV露出，很忙，我也算製作人之一，算是代夫出征」。

過去每一年艾成生日，王瞳都會用心準備驚喜，去年她就扮成如花，從教會裡的紙箱蹦出來，送給艾成一台平板，也送過皮夾等他需要的東西，今年她將會上架準備了1個月的生日禮物，「我滿靠感覺的，時間愈靠近，我不想依我自己的感覺去做，我想要知道，我們基督徒，上帝會透過我來做些什麼，艾成的生命到現在，還是很多人跟著祂受洗，祂的生命其實祝福很多人」。