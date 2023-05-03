國內新冠疫情正式解封，中央流行疫情指揮中心1日解編。公衛學者提醒，新冠疫情和呼吸道傳染病可能在「後疫情時代」共存，需考慮醫護能量配置。國際文獻顯示，全球至少2成醫護人員因為新冠肺炎流行而離開醫療單位，另有3成的醫護人員預計在未來2到3年離開。

台大公衛學院教授陳秀熙在「新冠肺炎科學防疫園地」線上直播表示，近期XBB.1.5仍是全球新冠變異株主流，占比約45％，而台灣目前流行的BA.2.75、歐洲國家曾流行的BQ.1以及新興的CH.1都呈現下降趨勢；至於被稱為「大角星」的XBB.1.16，正以3倍速率成長，可能成為下一波主流。

台大公衛學院教授陳秀熙提醒，新冠疫情和呼吸道傳染病可能在「後疫情時代」共存，需考慮醫護能量配置。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

陳秀熙認為，進入後疫情時代，新冠肺炎可能和其他呼吸道傳染病共存，仍需採取「精準防疫文明」，針對脆弱族群在特定場所仍須戴口罩及維持社交距離，並針對脆弱族群做好整體呼吸道防疫監視，且須考慮醫護能量配置。

陳秀熙指出，很多國家在大流行期間將資源全部投入新冠肺炎，而忽略其他呼吸道疾病，因而缺乏免疫防火牆，可能形成脆弱族群的雙重疾病負擔，讓醫療能量受到挑戰。國際文獻顯示，至少有20％醫護人員因新冠肺炎流行而離開醫療單位，且有31％醫護人員預計未來2到3年離開。

台大公衛博士林庭瑀分析，國內近期流感住院率回升，而新冠住院率下降、已經控制在流感住院率上限之內，顯示新冠肺炎對於中重症的傷害沒有這麼大；因此不能只著重在新冠肺炎監視，更應該利用呼吸道病毒的共同監視系統。

不過陳秀熙指出，病毒之間會產生同儕競爭，例如2009年H1N1大流行時，鼻病毒受到壓制而下降；2020年新冠大流行初期，其他呼吸道疾病幾乎消失，原因是病毒會啟動共同感染，個人先天免疫會帶動干擾素釋出，抑制其他病毒感染。

林庭瑀以流感病毒為例，新冠疫情前共有4種變異株存在，包括2種A型、2種B型，但自2020年3月之後，B型流感的Yamagata株未曾出現，顯示呼吸道病毒多樣性降低。