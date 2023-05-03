高雄玉荷包受到今年氣候炎熱及雨水不足影響，開花後掉果率高，產量僅剩5成，也因天氣炎熱呈現早熟，今年果粒較小較甜。（林雅惠攝）

高雄市農業局為滿足老饕味蕾，力推的「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒也將自5月8起在「高雄首選電商平台」開放預購。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

受到今年久旱不雨及春雨不足影響，即將上市的高雄玉荷包產量跟著減少，不過由於天氣炎熱，今年玉荷包果粒較小外甜度也較甜，並可提前在5月底嘗鮮，高雄市農業局為滿足老饕味蕾，力推的「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒也將自5月8起在「高雄首選電商平台」開放預購，民眾要買要快。

高雄市大樹區是玉荷包荔枝主要產區之一，栽 種面積約2000公頃，占高雄市的80％，早期以黑葉荔枝栽種較多，但因栽植技術進步，玉荷包荔枝具有皮薄、肉厚、汁甜等優點，受到民 眾喜愛，因此栽種面積逐步增加。

大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞表示，今年1月初至2月間大樹玉荷包正值開花期，因氣候寒冷致花開達8成以上，不過結果期卻遇久旱不雨，玉荷包沒有充足水分與養分，結果率不高，不少農民為了搶救收成採自行灌溉，但效果有限，導致今年產量少果粒也偏小，但因陽光充足，相較以往，今年玉荷包甜度會較甜。

謝坤淞指出，玉荷包盛產期幾乎在6月中旬，不過今年的大樹玉荷包因受天氣炎熱而較早熟，預計5月底就可量產，民眾可提前選購嚐鮮。

堪稱「台灣玉荷包達人」的高雄市大樹農會班長尤惠璋表示，近幾年天候捉摸不定，對玉荷包荔枝的栽培管理是非常嚴苛的挑戰，今年初玉荷包開花率佳，原本預期可以豐收，沒想到接連久旱不雨及春雨不足，整體大樹玉荷包收成僅5成，品質將依農民栽種而呈現不一。

尤惠璋說，「農民靠天吃飯」，農民搶救玉荷包的灌溉用水仍不及雨水的滋潤及養分，適當的及時雨對荔枝相當重要，但接下來若下雨，農民又要擔心會裂果，還好他栽種受肯定有穩定顧客，3公斤玉荷包頂級賣1500元、特級賣1200元，4月26日接單來至今已有2000張訂單，他呼籲民眾今年還有玉荷包可吃，要吃就趁現在。

由於今年玉荷包產季只有3周，民眾躍躍欲試，高市府農業局為滿足老饕味蕾，力推的「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒將自5月8日起在「高雄首選電商平台」開放預購，大顆粒頂級規格5斤裝禮盒1388元，特級規格5斤裝849元，通通免運。

農業局呼籲，想品嚐限量上市的玉荷包禮盒民眾預購從速，晚一步就要等明年了！手刀下單鮮採玉荷包將於5月25日起陸續出貨，平台訂購通通免運。