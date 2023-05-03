桃園市大園區有民眾今晨於許厝港濕地附近散步運動時，驚見一隻活海豚擱淺在沙灘上，明顯受傷且奄奄一息，立即通報相關單位到場緊急救治，原要送至基隆八斗子岸置中心治療照護，但在後送路程中，於11時25分宣告不治，後續將由專家解剖，調查擱淺原因。

大園有民眾今日清晨5時許，在許厝港濕地周邊運動時，發現擱淺海豚身影，趕緊通報內海里長許程睿，並立即轉知相關單位，桃園市海岸管理工程處、海巡署北部分署第八岸巡隊、海洋委員會海洋保育署、內海里守望相助隊、桃園海岸巡護隊、中華鯨豚協會、市議員徐其萬及許程睿等人員，陸續到場協助處理、全力搶救。

為避免漲潮將海豚沖走，眾人先合力將其移至安全處，並進行緊急初步處置，首先將海豚扶正後，在沙灘挖出凹槽安置海豚，並用水替海豚保濕、降溫與遮陽等。

海管處說明，擱淺在許厝港濕地沙灘的海豚品種為保育類的「糙齒海豚」，身長1.97公尺，為雌性的青年個體，當時海豚全身有多處疑遭到「達摩鯊」攻擊啃咬的大小傷口，初步觀察傷勢嚴重，狀況不太樂觀，且體型較一般青年個體還消瘦，推測可能有患病，約10時許由中華鯨豚協會人員開小貨車載往基隆八斗子岸置中心照護。

不過，今日上午約11時25分，這隻擱淺海豚在後送路程中，仍宣告不治身亡。海管處表示，後續會將海豚送往台大動物醫院，由專家進行解剖，進一步調查擱淺原因。另也提醒民眾，若在海岸遇到鯨豚擱淺，第一時間應通報海管處或打118通知海巡單位，把握黃金救援時間。