JR東日本大飯店台北於即日起至6月5日舉行「2023年春夏旅展」優惠，推出超值餐飲與住宿券，有鉑麗安自助餐券買五送二、凱華樓中華料理雙人優惠套餐，HAYASE懷石料理優惠券、月台町下午茶券等，還有住宿券買十送一，消費者可趁此搶攻優惠計畫暑假行程，即日起至JR東日本大飯店台北官網或飯店一樓大廳可下單購買。

由日籍總主廚掌廚的的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以異國料理及日本東北的經典料理為主要特色。鉑麗安全日餐廳五月份餐檯菜色有「紅酒燉牛頰肉」、「惡魔烤雞」、「香煎鮭魚鑲魚鱗櫛瓜佐香艾酒醬汁」、「西班牙海鮮飯」、「台灣海鮮馬賽風味魚湯」以及低溫烹調六小時的「英式烤牛肉」等，充滿創意且美味。此次春夏旅展推出饕客優惠「鉑麗安平日自助餐券」雙人優惠價2,500元 ，與親朋好友團購享「平日自助餐券買五送二」超值價8,000元 。

凱華樓中華料理推出「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元及內含凱華樓招牌菜式「黃袍北京烤鴨」的「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元，旅展趁此一波絕對超值。專精日本懷石料理的HAYASE郡司行雄料理長，此次推出懷石料理午餐套餐兩客4,400元，可選擇在割烹或包廂享用。鐵板燒午餐套餐兩客5,600元，可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」，搶優惠就趁現在。此次，位於一樓大廳酒吧PLATFORM月台町則推出受到貴婦名媛歡迎的平日下午茶雙人套餐1,190元。

JR東日本大飯店台北推出住宿券優惠，「都會客房不含早住宿券」優惠價4,400元、「行政尊榮客房一泊一食」住宿券6,900元，含兩客早餐及行政酒廊禮遇。喜愛套房可選擇入住19坪大的「行政套房一泊一食住宿券」含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價8,900元，與家人朋友一起團購還享住宿券買十送一。

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