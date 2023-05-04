李明珊介紹新公司、新環境。（截自臉書）

李明珊（舊名丟丟妹）今（4日）晚間無預警在「樓頂揪樓下」臉書開直播，不到10分鐘就吸引上萬人觀看，興奮的向粉絲介紹她的新公司、工廠以及她在公司的房間，「很久沒開播，有點小小緊張，不知道要講什麼」，她說新公司開幕當天將開放粉絲參觀，讓大家參與她的全新人生。

李明珊開心預告將於明天開始直播。（截自臉書）

李明珊今以一身粉紅裝扮現身，搭配粉紅色的裝潢，看起來相當夢幻、浪漫，「本來還不夠粉，我要求再粉一點，這樣才夠少女心」，她預告明天將開始直播，很多粉絲興奮詢問要賣什麼，還有網友哀嚎冷凍櫃空很久；她用招牌的低音嗓介紹新事業，也介紹嶄新的工作環境，讓網友們都相當興奮。

李明珊曝光在公司休息用的房間，同樣也是粉紅色調。（截自臉書）

近半年沒有直播的她感性表示很想念大家，接著開玩笑說：「是想你們的錢啦！」經歷婚變、前公司經營權都交給前夫的她，表示這輩子最討厭聽到「加油」2字，所以希望粉絲之後遇到她，都不要再對她說加油。李明珊也在直播中喊了招牌口號，「「樓頂揪樓咖！阿母揪阿爸！」讓粉絲直呼感動。