市府5日舉辦「新竹市YouBike突破百站」記者會，開場請到新竹女中熱舞社帶來精彩表演。（王惠慧攝）

新竹市YouBike 2.0新設30站即將在6月底前全數完成啟用。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市YouBike 2.0新設30站即將在6月底前全數完成啟用，加上既有的72個站點，全新竹市YouBike站點總數將正式突破100站大關。新竹市長高虹安表示，新設站點主要是深入住宅、辦公場所及觀光區周邊，同時也增加學校站點，盼讓學生使用公共自行車更方便。

市府5日舉辦「新竹市YouBike突破百站」記者會，開場請到新竹女中熱舞社帶來精彩表演，市長高虹安、多位市議員及里長也從芙洛麗大飯店騎著YouBike 2.0至巨城。

高虹安致詞時指出，新竹市在大眾運輸部分還有需要追趕之處，去年選舉期間，與竹女、竹中學生對談時，談到希望通學時使用YouBike能更方便。尤其學生提到「希望對18歲以下無法開車的學生，也有通行的權利」讓她印象深刻，於是上任後也要求交通處著手規畫。

交通處也迅速盤並規畫新設站點，並將既有49站YouBike1.0於6月底前全部升級為YouBike 2.0。本次新設站點將深入住宅區、學校周邊、辦公場所並增加觀光區站點，以縮短站點間距離，同時也增加學校站點，讓學生族群更方便使用公共自行車。

高虹安指出，疫情趨緩後，新竹市YouBike使用率也逐步提升，今年1至4月累計超過43萬人次，總騎乘人數超過815萬人次，顯示YouBike已是許多民眾，生活中不可或缺的一部份，她也提到，百站只是其中1個里程碑，未來也將持續努力，而公家的力量有限，民間的力量無窮，盼公私協力，一起推廣擴充YouBike站點。

高虹安表示，目前市府團隊緊鑼密鼓籌備的大眾運輸月票專案，也計畫納入YouBike，透過結合各種大眾運輸工具，提供市民們第一哩及最後一哩路服務，除了提升公共運輸使用率外，更讓民眾大幅節省荷包支出，達到雙贏。