台灣游泳池事業協會向監察院陳情救生員檢定不合時宜法規。（靳瑞陽提供）

時序進入夏天，水上活動開始活絡，不過各縣市都面臨「找不到救生員」窘況，台灣游泳池事業協會副理事長靳瑞陽表示，2019起「救生員資格檢定辦法」修法，檢定授證改為公辦後，陸續出現不合時宜的法規，不過主管機關遲遲不願面對，衝擊相關產業，也對戲水安全帶來隱憂，經陳情監察院已立案調查，下週二也將集結赴立院陳情，支持修法。

監察委員范巽綠申請調查指出，國內救生員資格檢定辦法與游泳池管理規範不合時宜，導致救生員合格數量逐年銳減，救生人力嚴重不足，影響水域遊憩活動安全與相關產業推動發展，更損及救生人員工作權。

范巽綠表示，陳情指出，自2019年「救生員資格檢定辦法」修法、20201年教育部體育署將救生員檢定授證改為公辦後，陸續出現不合時宜，如體育署檢定為「基礎游泳能力證明」，不適用高變化性、須經驗值之開放水域，勞民傷財，公辦檢定經費由原本每年數百萬暴增為上千萬，且場次、地點有限，加上每4年需複訓認證，降低有志從事救生工作民眾意願，衍生現有救生員轉職潮。

統計顯示，每年合格救生員由2018年4643人逐年遞減，2019年859人、2022年660人，等問題，造成全國各類型水域之救生人力大幅銳減，許多水域活動產業面臨無救生員可聘困境，究竟現行救生員資格檢定方式是否合宜，有必要深入了解。

台灣游泳池事業協會副理事長靳瑞陽表示，好不容易熬過疫情，東部擁有得天獨厚天然美景，夏季各水域產業活動也十分興盛，暑假即將到來熱門玩水活動立板 sup、獨木舟、溯溪、秀姑巒溪泛舟等都需要合格救生員，不過，協會不滿，體育署以學者治國的官僚心態，檢定授證、複訓等制度都有待商榷，不僅扼殺有志救生人才，更剝奪職業救生勞工工作權。

靳瑞陽表示，協會感謝監委范巽綠聆聽各業者與產業從業員心聲，陳情主軸很明確，就是要優先修改「救生員資格檢定辦法」。讓受認可機構（協會）恢復辦理檢定考試，如此一來新生訓練結束之後就可以原地考照，省錢省時省力。

他們下週二將赴立法院副院長蔡其昌陳情並希望邀請體育署到場協調傾聽產業心聲，他強調「救人不分藍綠、好壞」，政府要保障救生員的工作權，才會吸引更多人願意投入，台灣是海島國家，不能沒有推廣水域安全救生。