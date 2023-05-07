為讓失依或受虐身心障礙兒童獲得妥適照顧，縣府攜手新竹縣智障福利協進會辦理身障寄養家庭授證典禮暨感恩餐會，感謝並祝福4戶寄養家庭媽媽們母親節快樂。

社會處長陳欣怡表示，身障兒童與少年是社會中的弱勢，失依受虐的身障兒童少年更是弱勢中的弱勢，因為曾經受過傷害，更期待有家庭的溫暖，但照顧身障孩子的寄養家庭招募很困難，2019年起招募與培訓迄今，只有4戶身障寄養家庭。

寄養爸媽除需要懂得身障孩子的身心特質與特性，投入更多的愛心、耐心與陪伴，才能看見障礙孩子微小的成長，為感謝身障寄養爸媽無私的奉獻，社會處特別在母親節前辦理身障寄養家庭授證典禮暨感恩餐會。

曾經擔任新竹縣智障福利協進會理事長的莊爸爸，因自身有養育身障孩子，感同身受照顧身障孩兒的辛苦，也擔任身障寄養家庭，希望為照顧身障孩子盡一份心。

莊爸爸表示，夫妻倆人2020年投入身障寄養家庭行列，接受培訓後，照顧有智障併自閉症的小安，6歲的小安剛來時，還要包尿布，因自閉特質，僅能接受於廁所地板上排便，他們為小安清理排泄物也不覺辛苦與骯髒。

為讓小安儘快戒掉尿布及學習如廁，莊爸爸還親手用木板製作蹲式馬桶，於踩處製作腳印，經過半年的努力，現在小安已經脫掉尿布，可以自行如廁。

莊爸爸說，照顧身障孩子需要有耐心及愛心，要用心在孩子身上，孩子就能感受的到。

陳欣怡表示，目前保護安置的身障兒童約有20人，但身障寄養家庭僅有4戶，以致大多受虐兒童少年安置在機構中，希望有更多的民眾加入身障寄養家庭行列，讓這些兒童少年獲得家庭式照顧的溫暖。

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