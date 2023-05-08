匯豐認為，市場現在對ABF族群前景預期已將降到極低水準，配合落底跡象浮現，反而是重新關注（Time to revisit）的好時機，提出三面向觀察重點：

首先，ABF第二季產能利用率預計為63％，已經低於前次產業循環低谷2018～2019年的65％，隨客戶投產新品，匯豐研判，第三季產能利用率不太可能再下滑。

匯豐估計，ABF的主力客戶英特爾與輝達訂單將增加，自6、7月開始貢獻ABF製造商營收，尤其先前遞延的英特爾伺服器新平台Eagle Stream開始出貨後，第三季對ABF製造商貢獻度更強。其中，欣興作為英特爾主力ABF供應商，產能利用率的回溫幅度可望超越同業，從第二季的55％，躍升為第三季的65％～70％。

其次，研判市場將會跟進下修ABF族群獲利預期，重新設定營運前景的期望值，反而有利觸底反彈。再者，因需求偏弱，若ABF製造商進一步調整長期擴產計畫，會是股價另一正面催化劑。

ABF三雄中，以欣興近期最能擄獲內外資研究機構芳心，除匯豐升評「買進」，像是中信投顧看好營運走出低谷，營運漸露曙光，里昂證券點名的伺服器產業復甦受惠股中，也以ABF指標股欣興為首選，給予「買進」投資評等、推測合理股價是180元。

此外，匯豐給予南電、景碩的合理股價預期，各為283元與125元。